Кувичка и Кислицын одержали победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Россияне Даниил Кувичка и Антон Кислицын выиграли золото на этапе Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда» в Сатуне (Таиланд).

В финале они со счётом 21:16, 21:15 обыграли соотечественников — Андрея Болгова и Владислава Ермилова.

Бронзовые награды завоевала японская пара Такаси Цутия/Хитоси Мураками. В матче за третье место они взяли верх над польским дуэтом Адриан Сдебель/Петр Илевич — 21:15, 21:18.

Ранее турнир покинули российские «пляжницы» — Александра Ганенко/Анастасия Фролова и Екатерина Филина/Екатерина Зажигина.

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Мужчины. Сатун, Таиланд

Финал



Андрей Болгов/Владислав Ермилов (Россия) — Даниил Кувичка/Антон Кислицын (Россия) — 16:21, 15:21

Матч за третье место

Такаси Цутия/Хитоси Мураками (Япония) — Адриан Сдебель/Петр Илевич (Польша) — 21:15, 21:18