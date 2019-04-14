«Кузбасс» вышел в полуфинал ЧР, обыграв московское «Динамо»

Волейболисты кемеровского «Кузбасса» вышли в полуфинал чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Во втором матче четвертьфинальной серии до двух побед «Кузбасс» на выезде нанёс поражение московскому «Динамо» со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:22, 25:22). Первая встреча также завершилась победой «Кузбасса» (3:1).

На предварительном этапе национального первенства «Кузбасс» занял второе место, «Динамо» — седьмое. Обе личные встречи остались за кемеровскими волейболистами (3:0, 3:0).

После победы «Кузбасса» стали известны три полуфиналиста чемпионата России. Ранее в квартет сильнейших вышли казанский и санкт-петербургский «Зениты». Питерская команда станет соперником «Кузбасса» в полуфинале.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Второй матч

«Динамо» (Москва) – «Кузбасс» (Кемерово) – 1:3 (23:25, 25:22, 22:25, 22:25)

Счёт в серии – 0-2.