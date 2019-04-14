Константинов: «Локомотиву» надо было заканчивать игру в третьей партии

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение во втором четвертьфинальном матче чемпионата России от санкт-петербургского «Зенита» (2:3), преградившее его команде путь в полуфинал.

«Нам надо было заканчивать игру в третьей партии, но, как и в выездной игре в Санкт-Петербурге, так и сегодня, в концовках мы не можем проявить характер и довести сет до победы. Счёт 23:20 отпускать было уже не надо. Спокойно доводить игру до победы в трёх партиях и лететь в Санкт-Петербург. Мы не воспользовались своими шансами. Вот и всё. Это не промах в тактике, это вопрос больше в психологии. Нужно брать своё, когда победа уже у тебя в руках. «Зенит» заслужено в полуфинале», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» вёл в матче 2:0 по партиям, и 23:20 в третьем сете.