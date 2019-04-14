Климкин: Грозер пожертвовал собой в матче с «Локомотивом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал победу во втором четвертьфинальном матче чемпионата России с «Локомотивом» (3:2) и выход в полуфинал.

«Мы начали игру неуверенно, очень много было своих ошибок. Это было видно, возможно, был перенастрой на этот матч. Благодарен ребятам, что они вернулись в игру. Грозер просто пожертвовал собой сегодня. У него давно болит нога, сейчас эта травма ещё больше обострилась. Не знаю, смог бы они играть, если была бы третья игра. Ребята молодцы, держались до последнего и одержали очень важную победу. Мы из себя выжимали последние силы. Мы понимали, что было бы 0:3, и даже к третьей игре готовиться было бы некогда. Рад, что ребята сыграли именно командой», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» вёл в матче 2:0 по партиям, 23:20 в третьем сете и был близок к победе со счётом 3:0.