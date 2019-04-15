Бакун стал самым результативным игроком вторых четвертьфинальных матчей ЧР

Диагональный новосибирского «Локомотива» Константин Бакун стал самым результативным игроком вторых четвертьфинальных матчей российской Суперлиги. В матче с санкт-петербургским «Зенитом» он набрал 27 очков. Подопечные Пламена Константинова проиграли со счётом 2:3 (25:21, 25:21, 25:27, 20:25, 15:17). «Железнодорожники» вели 2:0 по партиям, 23:20 в третьем сете, но в итоге упустили победу.

Лучшим на блоке стал Дмитрий Щербинин («Динамо»), набравший 7 очков в игре с кемеровским «Кузбассом».



Лучше всех на подаче действовал Георг Грозер («Зенит» Санкт-Петербург). На его счету 8 эйсов.



В полуфинал плей-офф уже вышли казанский и санкт-петербургский «Зенит», а также кемеровский «Кузбасс». В противостоянии «Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой) счёт ничейный — 1-1. Решающая, третья, игра состоится в Новом Уренгое 17 апреля.