Попасть под «Локомотив» и выжить! «Зенит» – в полуфинале Суперлиги

Если у болельщиков ещё перед глазами красивая битва Казани с «Перуджей» в Лиге чемпионов, пора её забыть. Потому что российская Суперлига дарит как минимум не меньшие эмоции. Битва в Новосибирске между «Локомотивом» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга стала настоящим триллером, в котором тренеры заводили подопечных крепкими словечками, а те стояли до последнего.

Две партии за «Локо»

Первый матч на берегах Невы прошёл в острейшей борьбе, в которой верх в четырёх сетах взяли хозяева. «Локомотиву» для того, чтобы вернуться в Санкт-Петербург, необходимо было побеждать дома. И «железнодорожники» были очень к этому близки. Команда Пламена Константинова вышла на матч с такими глазами, словно собиралась растерзать соперников.



Рубка в Новосибирске началась с первого же розыгрыша. При счёте 6:6 в первом сете «Локомотив» за счёт великолепной игры на блоке чуть оторвался, но убойные подачи Георга Грозера позволили гостям восстановить равновесие. На выстрелы немецкого диагонального ответил сербский доигровщик «Локомотива» Марко Ивович. Тоже эйсом.

Счёт так и держался равным, пока на подачу в концовке вновь не вышел Ивович. Он просто выбил гостей с приёма, не дав даже поднять головы. Когда же «Зенит» поднимал мяч, то «Локомотив» ловил контратаки блоком. С 21:21 счёт стал 25:21 – первая партия за командой Пламена Константинова.



Второй сет начался с ошибки диагонального «железнодорожников» Константина Бакуна, который после идеальной передачи Фабиана Джизги не попал в площадку. Но затем «Зенит» впал в какой-то ступор. Даже в эпизоде, когда польский связующий «Локо» просто подставил руки под убойный удар Ореола Камехо и мяч спокойно перелетел на сторону «Зенита», никто из питерцев не сделал и шага, чтобы сыграть. Просто смотрели друг на друга.



Блокирующий «Локомотива» Ильяс Куркаев подавал раз за разом, а «Зенит» никак не мог сняться. Сергей Антипкин пробовал разные варианты – и на Камехо, и на Грозера, и первый темп, но не получалось ничего. Не спас и тайм-аут от Александра Климкина. Разрыв в семь очков держался довольно долго. И «Локомотив» чуть расслабился. Этого хватило, чтобы питерцы сократили счёт, а на подачах Грозера почти достали соперника.



Константинов взял тайм-аут и объяснил команде, что преимущество в брейковое очко всё равно есть, и важно просто сниматься. Наставнику «Локомотива» удалось успокоить команду, и концовку хозяева провели просто образцово, несмотря на ещё одну серию подач от Грозера. Немец ошибся, и тут уж новосибирцы добились своего. Вновь 25:21.

Волейбол. Мужчины. Суперлига



Четвертьфинал. Второй матч



«Локомотив» — «Зенит» — 2:3 (25:21, 25:21, 25:27, 20:25, 15:17)



Первый матч – 1:3

«Зенит» устоял в безнадёжной ситуации

«Локомотиву» оставалось выиграть всего один сет, чтобы перевести серию в третий матч. Хозяева бились даже за мёртвые мячи, страховали друг друга и ценой каких-то невероятных усилий повели 13:9. Классно играл в приёме Роман Мартынюк, здорово работал блок. Климкин взял тайм-аут и непечатными выражениями приложил всех подопечных, кто был на площадке. Надежда у Питера была на то, что Грозер опять своей подачей позволит приблизиться, однако «Локомотиву» удалось быстро сняться благодаря фантастической игре своего либеро.



Счёт рос в пользу новосибирцев. 19:13, 21:16 – пять мячей в концовке при двух выигранных партиях. Отыграться в матче практически равных по классу команд невозможно? Всё возможно, когда раньше времени соперник верит в победу. Три очка подряд после неудачной игры в приёме, и счёт уже 21:19. Да ещё и Грозер получил повреждение в следующем розыгрыше, но остался на площадке, хотя уже передвигался не так, как в начале встречи.



22:19, 23:21 – тоже не приговор. Даже травмированный немецкий диагональный подавал так, что справиться было невозможно. Георг сравнял счёт, но ошибся и подарил соперникам матчбол. Да ещё и Ивович вышел на подачу. Но ни этот матчбол, ни следующий «Локомотив» не реализовал. А вот «Зенит» с помощью Александра Волкова выиграл партию с первого же сетбола – 27:25.



В четвёртом сете игроки «Локомотива» просели, а «Зенит» словно второе дыхание обрёл. Питерцы уверенно вели и, в отличие от новосибирцев, не позволили тем приблизиться на опасную дистанцию. Для этого в составе хозяев должен был играть такой мастер подачи, как Грозер. Константинов посадил на площадку и Бакуна, и Ивовича, выпустив Николая Павлова и Сергея Савина.



Главный тренер «Локо», видимо, понимал, что сет спасти не удастся, и дал своим лидерам отдохнуть. «Зенит» же на кураже легко довёл партию до победы – 25:20.

Везёт сильнейшим

Тай-брейк сам по себе был достоин всего матча. Тут были и споры с арбитром, и какое-то фантастические везение. При счёте 5:4 в пользу «Зенита» гости выиграли мяч, но Константинов взял просмотр и оказался прав: блокирующие задели сетку. Счёт сравнялся, на подачу вышел Джизга и подал эйс. Вроде и не попал, и даже на просмотре не было чёткого понимания, в площадке мяч или нет, но второй арбитр принял решение в пользу «Локомотива».



Игроки «Зенита» и Александр Климкин буквально атаковали арбитра на вышке Андрея Зеновича, но тот быстро успокоил ситуацию. Гостей этот момент завёл до предела. И они перехватили инициативу, оторвались на два очка. Однако хозяевам удалось сняться и на подаче Ивовича не просто отыграться, но и выйти вперёд.



Решающий момент случился при счёте 13:13. Алексей Родичев не принял укороченную своего тёзки Сафонова, и «Зенит» получил матчбол. Сначала один, потом второй, и лишь с третьего питерцам удалось добиться победы. Победный мяч на счету Александра Волкова, который просто подставил руки под мяч наудачу, а мяч попал в самый угол площадки. Везёт сильнейшим, а сильнее в этом противостоянии оказался «Зенит».