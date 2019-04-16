Земчёнок: мы в одной расстановке провалились и в итоге оказались деморализованы

Волейболист новоуренгойского «Факела» Игорь Колодинский и игрок белгородского «Белогорья» Денис Земчёнок поделились впечатлениями от второго матча их команд в четвертьфинале плей-офф российской Суперлиги. «Факел» на выезде победил 3:0 (27:25, 25:22, 25:19) и сравнял счёт в серии — 1-1.



«Во второй партии проигрывали, но смогли переломить соперника и выиграть. Это был ключевой момент. Дома будет очень важная игра», — приводит слова Колодинского «БелПресса».



«В первой партии упустили концовку, вторую начали бодро, был комфортный отрыв, но в одной расстановке провалились. В итоге оказались полностью деморализованы», — сказал Земчёнок.

Решающая, третья, игра серии состоится в Новом Уренгое завтра, 17 апреля.