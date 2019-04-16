Бутько признан лучшим игроком вторых матчей 1/4 финала ЧР по версии болельщиков

Капитан казанского «Зенита» Александр Бутько стал лучшим игроком вторых четвертьфинальных матчей мужской волейбольной Суперлиги по версии болельщиков. Об этом информирует пресс-служба соревнований.

В 1/4 финала подопечные Владимира Алекно в серии до двух побед со счётом 2:0 выиграли у «Урала». Напомним, в регулярном чемпионате «Зенит» занял первое место, а уфимская команда — восьмое. Казанский клуб дважды обыграл соперника в трёх партиях (3:0, 3:0).

В полуфинал плей-офф помимо казанского коллектива также вышли санкт-петербургский «Зенит» и кемеровский «Кузбасс». В противостоянии «Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой) счёт ничейный — 1-1. Решающая, третья, игра состоится в Новом Уренгое завтра, 17 апреля.

Запись доступна в "твиттере" мужской волейбольной Суперлиги.