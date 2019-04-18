Ушаков: хочу пожелать удачи «Енисею» в борьбе за пятое место

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал поражение во втором матче турнира за 5-8-е места женской Суперлиги с красноярским «Енисеем» со счётом 0:3 (12:25, 12:25, 21:25). В первой встрече подопечные Юрия Маричева выиграли со счётом 3:2 (25:16, 18:25, 18:25, 26:24, 15:13).



«Наверное, ехали сюда с большим желанием. Вышли и не справились с волнением. От этого такое количество ошибок. Ну, и соперник не дал сыграть нам так, как мы хотели. Хочу поздравить и пожелать удачи „Енисею“ в борьбе за пятое место», — приводит слова Ушакова официальный сайт красноярского клуба.

«Енисей» выиграл серию 2-0 и в противостоянии за пятое место сразится либо с «Заречьем-Одинцово» (Московская область), либо с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург).