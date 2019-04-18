Панков: Кашин из игроков «Ленинградки» делает настоящих героев

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал поражение во втором матче турнира за 5-8-е места женской Суперлиги с санкт-петербургской «Ленинградкой» со счётом 2:3 (16:25, 18:25, 25:15, 25:23, 11:15).

Счёт в серии стал ничейным — 1-1. Решающая игра состоится на площадке «Заречья-Одинцово» 20 апреля.

«Я рад, что из «Ленинградки», выступавшей в ослабленном составе, Александр Леонидович делает настоящих героев. Буквально утром на тренировке я видел травмированных игроков, которые выходят и играют. Героизм приветствуется. Поздравляю команду, они играли хорошо. Мы провалили старт, потом боролись. А пятую партию сыграли в равной борьбе. Будем решать в третьем матче, кто из нас сильнее», — приводит слова Панкова официальный сайт «Ленниградки».