Кашин — о победе над «Заречьем-Одинцово»: команда играет, истекая кровью

Главный тренер санкт-петербургской «Ленинградки» Александр Кашин и волейболистка команды Анна Лунёва прокомментировали победу во втором матче турнира за 5-8-е места Суперлиги с «Заречьем-Одинцово» со счётом 3:2 (25:16, 25:18, 15:25, 23:25, 15:11).

Счёт в серии до двух побед стал ничейным — 1-1. Решающая игра состоится в Одинцово 20 апреля.



«Сегодня лучший игрок — это команда. Даже на разминке было видно, что это лучшая разминка в сезоне. Все девчонки были заведены. Лиза Самадова получила тяжелейшую травму утром, в самом начале тренировки. Её возили в больницу, она вышла на уколах. Несколько партий ей вообще не пасовали, потому что она не могла ни прыгать, ни быстро двигаться. К сожалению, замены в команде у нас на сегодня нет. Девчонки бились и за себя, и за команду, и за Лизу.



По плану у нас должна была выходить Алина Кузнецова на три расстановки в каждой партии. Но она выходит и в первом же мяче получает травму. Команда играет, истекая кровью… Но перед игрой я рассказал им несколько примеров таких ситуаций, когда лидер не может играть, а играют все остальные. И девчонки это сделали.



Это была та игра, которую Оля Скрипак может и должна показывать всегда. Она всегда её показывает на тренировках, но наконец-то и перед зрителями. В этой победе её заслуга огромная. Хотел бы отметить своих центральных. Аня Лунева просто отрывала руки, Катя Полякова с самого начала вышла заряженной. Наш капитан сыграла, как капитан. Поддерживала всю команду, были силы — забивала. Соня Кузнецова переломила себя — била практически все мячи, вы это видели. Это сложно делать в молодом возрасте, но она показала, что может держать себя с первой до последней партии. Тренер гостей сказал про Лизу, что это геройство. Играть в таком состоянии — она просто умница. Света Крючкова в приёме брала на себя полплощадки. Вся команда играла по полной программе!



Главные слова, которые я хочу сказать — огромное спасибо. Хоть нам очень тяжело, но мы, конечно, будем биться и в Москве. Девчонки терпят. Я не могу гарантировать, что мы выиграем, но я могу гарантировать, что в третьем матче мы будем биться.



Если сравнить нашу игру с «Заречьем» в Одинцово и сегодня, то скажу, что мы поменяли тактику игры. Это было определённым сюрпризом для гостей. Теперь надо что-то придумать на третью игру. Девчонки просто не хотят отдыхать. Мы им говорим: «Сегодня закончим. Лето, отпуск, купаться. Египет, Турция…» А они: «Нет, хотим играть, хотим бороться!»» — цитирует Кашина официальный сайт клуба.

«Мы хотели выиграть, нам нужна была эта победа. И ничего больше. И на тренировке, и на игре мы были командой!» — сказала Лунёва.