Вольвич стал героем рубрики «Z Cam» на канале казанского «Зенита»

Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич стал новым героем рубрики клубного канала «Z Cam». Волейболист находился в фокусе телекамеры перед, во время и после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с итальянской «Перуджей».



Видео доступно в канале казанского «Зенита» в YouTube.

Подопечные Владимира Алекно в ответном матче победили «Перуджу» со счётом 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 26:24).

В первой встрече, которая состоялась в Италии в начале апреля, казанская команда также одержала победу — 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13).

«Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с ещё одним итальянским клубом «Любе Чивитанова». Встреча состоится в Берлине 18 мая.

Казанский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.