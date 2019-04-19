Жиба: был счастлив вернуться туда, где завершилась моя карьера в сборной

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира 42-летний бразильский доигровщик Жиба, принявший решение возобновить карьеру на одну игру, прокомментировал завоевание титула чемпиона Англии.

Он вышел на площадку в составе лондонской «Полонии» в финале английской Суперлиги с «Шеффилдом» и помог команде одержать победу — 3:1.

«Я невероятно счастлив, что спустя семь лет вернулся и сыграл в Лондоне. Именно здесь завершилась моя карьера в национальной команде. Я вновь ощутил прилив адреналина. Игра подарила так много эмоций. Мне было так приятно приехать сюда, сыграть за „Полонию“ и получить золотую медаль. Здорово, что моё имя помогло привлечь больше болельщиков на трибуны», — цитирует Жибу официальный сайт ЕКВ.