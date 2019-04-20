Сукомел: «Динамо» смогло собраться и выйти в финал

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел прокомментировал победу в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России с «Уралочкой-НТМК» (3:0) и выход в финал соревнований.

«Поздравляю команду! Мы смогли сегодня собраться и выйти в финал. О чём я думал в третьем сете сегодня? О чём мы только не думали во время всей этой серии… Особенно вспоминается матч в Тагиле — настолько громко кричали болельщики, что мы не слышали друг друга. Проигрывая там, мы смогли переломить ход матча. И уже после этого сложного момента игра пошла спокойнее. Сегодня тоже, конечно, было сложно в плане физики. Переезды, матчи. Надо было сохранить эмоции и на сегодняшний матч, чтобы выиграть», — приводит слова Сукомела пресс-служба «Динамо».