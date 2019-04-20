Брянский: цель «Динамо» — занять место выше, чем в регулярном чемпионате

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение в первом матче полуфинальной серии чемпионата России за 5–8-е место с новосибирским «Локомотивом» (1:3).

«Во второй партии всё решили несколько очков, наши ошибки, переходящие мячи, которые мы не смогли забить, а это порядка трёх. Они нас надломили и, по сути, решили исход сета, а также, возможно, повлияли на настрой, потому что мы не поверили в то, что можно выиграть. Считаю, что у обеих команд после обидных поражений в четвертьфинале мотивация несколько упала и появилась некая робость в действиях. «Локомотив» смог с этим справиться, мы же могли сыграть более достойно. А нашей целью является занять место выше, чем то, что мы заняли в регулярном чемпионате», — приводит слова Брянского пресс-служба «Локомотива».