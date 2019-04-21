Саммельвуо: все в «Кузбассе» хотят сделать что-то историческое для клуба

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо поделился ожиданиями от первого матча полуфинальной серии плей-офф мужской волейбольной Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом». Поединок состоится сегодня, 21 апреля, в Кемерове.

«Настрой хороший, конечно. Мы уже сделали хороший результат, это факт. Мы в числе команд, которые будут играть за 1–4 места, и для нас это радость — быть там. Мы все хотим видеть такой настрой, отношение, огромное желание, ведь мы можем сделать больше, сделать что-то историческое для клуба. Конечно, мы все знаем, что команда «Зенит» построена, чтобы выигрывать. В этом году они ещё играли в Лиге чемпионов. Там такие игроки, которых мы все знаем, очень сильная, хорошая команда. Знаем, что будет очень сложно, они играют хорошо, тем более они выиграли такой матч в Новосибирске, который отнял много сил. Как и мы в Москве. Получается очень интересная пара, и хотим, чтобы в воскресенье была такая арена, какой не было в этом сезоне. И очень стараемся, очень хотим показать хороший волейбол. Это полуфинал, это плей-офф. Мы готовимся, очень сильно, серьёзно и с хорошим настроением», – приводит слова Саммельвуо официальный сайт «Кузбасса».