Саммельвуо: сыграли очень хорошую игру против очень сильного соперника

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в первом полуфинальном матче чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (3:0).



«Мы сыграли очень хорошую игру против очень сильного соперника. Сегодня выиграли за счёт подачи, защиты и блока и нашей атаки, в которой мы допустили очень мало ошибок. Были сложные моменты после счёта 2:0 — это начало третьей партии, но потом набирали очко за очком, играли уверенно. Это плей-офф – один мяч туда, один мяч сюда. Сейчас успокоимся, восстановимся, отдохнём и послезавтра улетаем в Питер», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба «Кузбасса».

Второй матч полуфинальной серии до двух побед между «Кузбассом» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 25 апреля.