Алекно: счёт 3:0 ни о чём не говорит. «Факел» – тяжёлая команда

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу в первом полуфинальном матче чемпионата России с «Факелом» (3:0).

«Всё понравилось – и настрой, и страховка, и игра в атаке. Счёт 3:0 ни о чём не говорит. «Факел» – тяжёлая команда, физически сильная, она требует больших физических инвестиций и стопроцентной концентрации. Сегодня мы справились, но это всего лишь первый шаг, даже говорить много не хочется», — приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ.

«Факел» нанёс «Зениту» единственное поражение на предварительном этапе национального первенства (3:2). Ранее в сезоне-2018/19 клуб из Нового Уренгоя обыграл «Зенит» на клубном чемпионате мира (3:2).

Вторая игра полуфинальной серии состоится в Новом Уренгое 25 апреля.