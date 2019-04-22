Нгапет: у меня не получалась игра в атаке, но на подаче я решил рисковать

Доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет прокомментировал победу в первом матче с новоуренгойским «Факелом» в полуфинале плей-офф Суперлиги со счётом 3:0 (25:22, 26:24, 25:19).



«Мы не думали о реванше за поражение в регулярном чемпионате. Плей-офф – это как новый сезон, а всё остальное осталось в прошлом. Мы вышли на хороший уровень в последнее время, и сегодня «Зенит» выиграл заслуженно.



7 эйсов? Я немного нервничал из-за того что не получалась игра в атаке, но на подаче я решил рисковать. Я оказался прав. В Суперлиге нельзя подавать плохо, если хочешь победить», — цитирует Нгапета «Спорт Бизнес Online».

Эрвин также оценил партнёра по команде Мэттью Андерсона, который покинет «Зенит» по окончании сезона.



«Я часто играл против команды США, за которую играет Андерсон. Эти ребята очень сильны. Матчи с ними получаются сложными. Мэттью – один из лучших игроков мира», – сказал Нгапет.



Второй матч серии до двух побед пройдёт в Новом Уренгое 25 апреля.