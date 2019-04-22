Бутько: в нужные моменты серии подач Нгапета вернули нас в игру

Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько прокомментировал победу в первом матче с новоуренгойским «Факелом» в полуфинале плей-офф Суперлиги со счётом 3:0 (25:22, 26:24, 25:19).

«Наверное, в следующей игре нужно добавить в эмоциональном плане. Мы спокойно начали. Первый шаг сделан, но на выезде будет сложнее. Сегодня многое решила подача Эрвина. В нужные моменты его серии вернули нас в игру. Неизвестно, как бы всё получилось», — приводит слова Бутько официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Вторая игра полуфинальной серии состоится в Новом Уренгое 25 апреля.

Казанский «Зенит» первенствовал на предварительном этапе национального первенства. Команда Камилло Плачи заняла четвёртое место.