Бережко — о проигрыше «Локомотиву»: всё по делу

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Александр Ткачёв и доигровщик московского «Динамо» Юрий Бережко поделились впечатлениями от первого матча их команд в турнире за 5-8-е места в Суперлиге. «Железнодорожники» одержали победу со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:20).



«После обидного поражения неделю назад команда была эмоционально опустошена, это было видно на тренировках. Также это сказалось и в первой партии, хотя настрой на игру был. Играли только на победу. Считаю, что после первой партии команда немного успокоилась, наладила свой ритм игры. Мы стали чувствовать себя более уверенно, стали играть умно, реализовывать свои доигровки, съём, стало больше получаться на блоке и в защите. Установка тренера была куда „стрелять“, возможно, поэтому подача у нас тоже получилась. Будем настраиваться на следующий матч, наша задача — быть пятыми», — цитирует Ткачёва официальный сайт клуба.

«Локомотив» после первой партии усилил подачу, а у нас начались проблемы с приёмом. И мы уже не смогли играть быстро, как играли в первом сете. Выиграла новосибирская команда заслуженно, по делу. Их связующий показал быстрый волейбол, мы не успевали на блоке… Мы много проваливались именно на планирующей подаче новосибирцев, хотя она не была такой сильной, но доставила нам больше всего проблем. Ивович хорошо подавал силовую. Ещё раз говорю, всё по делу", — сказал Бережко.

Вторая игра состоится в Москве 24 апреля.