Чемпион России в составе «Динамо» Энно объявил о завершении карьеры

42-летний французский либеро Юбер Энно объявил о решении завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. С 2015 года он защищает цвета французского «Тура».

«Мне было нелегко признаться себе, что карьера походит к концу и я больше никогда не буду играть на высоком уровне. После того как я принял решение, я пересмотрел свою карьеру. Никогда не мог представить, что всё так сложится», — приводит слова Энно World of Volley.

В составе сборной Франции он провёл 253 матча. В сезоне-2005/06 Юбер стал чемпионом России в составе московского «Динамо». Также он выступал за французский «Пари Воллей» и ряд итальянских клубов, включая «Мачерату».

Энно — двукратный победитель Лиги чемпионов и Кубка ЕКВ, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы, бронзовый призёр чемпионата мира.