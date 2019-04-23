«Газпром-Югра» проиграл «Ярославичу» в плей-аут мужской Суперлиги

В матче плей-аут мужской Суперлиги сургутская «Газпром-Югра» в трёх партиях уступил «Ярославичу» со счётом 0:3 (18:25, 22:25, 23:25).

Завтра, 24 апреля, «Газпром-Югра» встретится с красноярским «Енисеем», а «Ярославич» сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. Второй круг. Сургут

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Ярославич» (Ярославль) — 0:3 (18:25, 22:25, 23:25).

Таблица турнира за 9—14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (32 матча).

10. «Нова» (Новокуйбышевск) — 12 побед, 37 очков (32 матча).

11. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 12 побед, 35 очков (32 матча).

12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 36 очков (32 матча).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 8 побед, 22 очка (32 матча).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 4 победы, 13 очков (32 матча).



Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».