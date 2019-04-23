«Енисей» проиграл «Югре-Самотлор» в плей-аут Суперлиги, ведя 2:0 по сетам

Красноярский «Енисей» в матче плей-аут мужской Суперлиги проиграл нижневартовской «Югре-Самотлор» со счётом 2:3 (25:22, 25:14, 17:25, 15:25, 14:16).
Завтра, 24 апреля, «Енисей» сыграет с сургутским «Газпромом-Югра», а «Югра-Самотлор» встретится с новокуйбышевской «Новой».
Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. Второй круг. Сургут
«Енисей» (Красноярск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 2:3 (25:22, 25:14, 17:25, 15:25, 14:16).
Таблица турнира за 9-14-е места
9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (31 матч).
10. «Нова» (Новокуйбышевск) — 12 побед, 37 очков (32 матча).
11. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 12 побед, 35 очков (32 матча).
12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 36 очков (32 матча).
13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 8 побед, 22 очка (32 матча).
14. «Ярославич» (Ярославль) — 3 победы, 10 очков (31 матч).
Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».