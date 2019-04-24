«Динамо-ЛО» победило «Ярославич» в плей-аут мужской Суперлиги

«Ярославич» в матче второго круга плей-аут мужской Суперлиги в Сургуте проиграл «Динамо-ЛО» со счётом 1:3 (19:25, 20:25, 25:23, 18:25). Ярославская команда останется на 14-й строчке и покинет Суперлигу по итогам сезона. Команда из Ленинградской области поднялась на девятую позицию.



Завтра, 25 апреля, «Ярославич» сыграет с красноярским «Енисеем», а «Динамо-ЛО» встретится с «Югрой-Самотлор» (Нижневартовск).



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. Второй круг. Сургут

«Ярославич» (Ярославль) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 1:3 (19:25, 20:25, 25:23, 18:25).



Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 13 побед, 38 очков (33 матча).

10. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (32 матча).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 12 побед, 37 очков (33 матча).

12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 36 очков (32 матча).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 9 побед, 25 очков (33 матча).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 4 победы, 13 очков (33 матча).



Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».

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