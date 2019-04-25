«Енисей» обыграл «Заречье-Одинцово» в 1-м матче за 5-е место женской Суперлиги

Красноярский «Енисей» на выезде победил подмосковное «Заречье-Одинцово» в первом матче за пятое место женского чемпионата России по волейболу со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:23).



Финальная серия за 5–6-е место будет проходить до двух побед. Следующая игра состоится 29 апреля в Красноярске. В случае если счёт в серии окажется равным, 2 мая команды вновь сыграют в Московской области.



В регулярном чемпионате волейболистки подмосковного «Заречья-Одинцово» стали пятыми, а представительницы «Енисея» — седьмыми.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за 5–6-е место. Первый матч



«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:23).

Счёт в серии — 1-0.