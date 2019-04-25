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«Кузбасс» в полуфинале мужской волейбольной Суперлиги обыграл питерский «Зенит»

«Кузбасс» в полуфинале мужской волейбольной Суперлиги обыграл питерский «Зенит»
Волейбол / Суперлига мужчины

Кемеровский «Кузбасс» выиграл полуфинальную серию чемпионата России по волейболу у «Зенита» из Санкт-Петербурга, одержав победу во втором матче со счётом 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:23).

В финале «Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом». Подопечные Владимира Алекно в своей полуфинальной серии без проблем победили новоуренгойский «Факел».

Действующим чемпионом России по волейболу является казанский «Зенит», который в финальной серии плей-офф-2017/18 победил одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3:0.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфиналы. Вторые матчи

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 23:25).
«Зенит» (Казань) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:16, 25:23, 25:23).

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