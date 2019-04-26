Камехо: питерский «Зенит» приложит все силы, чтобы попасть в Лигу чемпионов

Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Ореол Камехо прокомментировал поражение во втором матче полуфинала плей-офф российской Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» со счётом 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 23:25). Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли серию 2-0 и вышли в финал.

«Кузбасс» объективно выглядел лучше, чем мы. Поздравляю соперников с победой. Кемеровчане здорово вводили мяч в игру, и на приёме мы им уступили. А также на блоке.



В плей-офф по определению не может быть простых игр. Что «Локомотив», что «Кузбасс» — команды экстра-класса… Нам удавалось проявлять характер в этих противостояниях. Но в серии с кемеровчанами нам так и не удалось нащупать оптимальную стратегию. В то время как связующий Игорь Кобзарь регулярно находил для своих партнёров оптимальные решения, он очень сильно провёл эти два матча.



Мы приложим все силы для того, чтобы завоевать бронзовые медали и путёвку в Лигу чемпионов. Спасибо нашим болельщикам за поддержку на протяжении всего сезона. Уверен, они помогут нам и в заключительных матчах", — цитирует Камехо официальный сайт клуба.

В финале «Кузбасс» сыграет с действующим чемпионом казанским «Зенитом». Санкт-петербургский «Зенит» в противостоянии за бронзу сразится с новоуренгойским «Факелом».