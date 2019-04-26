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Сукомел — о победе над «Локомотивом»: радоваться чему-либо рано, мяч круглый

Сукомел — о победе над «Локомотивом»: радоваться чему-либо рано, мяч круглый
Волейбол / Суперлига женщины

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел прокомментировал победу в первом матче финала плей-офф женской Суперлиги с калининградским «Локомотивом» со счётом 3:0 (25:17, 25:11, 25:22).

«У «Локомотива» было чуть больше времени на подготовку, они нас наверняка хорошо изучали. Мы тоже, конечно, после игры с «Уралочкой» стали готовиться к финалу. Сегодня у нас многое получалось. Надеюсь, что сможем сохранить качество. Но радоваться чему-либо рано, мяч круглый. Ещё играть и играть!

Разбирали ли мы отдельно Клегер? Так как Воронкова и Клегер набирают больше очков, им было чуть больше внимания, но разбирали команду в обычном режиме. У «Локомотива», например, также сильные центральные игроки. Поэтому нельзя сказать, что мы делали акцент на Клегер», — цитирует Сукомела официальный сайт ВФВ.

Вторая игра серии до трёх побед состоится в Москве сегодня, 26 апреля.

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