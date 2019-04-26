Парубец: не предполагали, что получится так легко выиграть у казанского «Динамо»

Капитан «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Ксения Парубец прокомментировала победу в первом матче серии за бронзу российской Суперлиги с казанским «Динамо» со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20)



«Немножко успели отдохнуть. После Москвы домой только летели долго. А в остальном всё нормально, успели восстановиться.



Это первая победа в Казани для нас за долгое время. Но, на самом деле, мы думали, что всё будет гораздо тяжелее. Не предполагали, что получится так легко выиграть. Казань сыграла немного слабее, чем мы ожидали.



Мы смогли усилить подачу: она была у нас очень хорошей. Также у нас всё получалось в защите и в атаке», — цитирует Парубец официальный сайт «Динамо».

Вторая игра серии до трёх побед состоится в Казани сегодня, 26 апреля.