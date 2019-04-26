Маричев: игроки «Заречья» в Красноярск приедут злые

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Маричев прокомментировал победу в первом матче за пятое место в Суперлиге с «Заречьем-Одинцово» со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:23).



«Несмотря на счёт 3:0, игра была упорной. В любой момент игра могла перевернуться. Я хочу поблагодарить своих игроков, что они всё-таки контролировали ход игры и могли добавить в нужный момент. Мы справились с этой игрой — команда всё правильно сделала по установке. Самой непростой была третья партия. Команда, выигравшая первые два сета, немного расслабляется, а проигравшей уже некуда отступать. Я всегда стараюсь настроить игроков на третью партию как на первую.



Наше дело — готовиться к следующему матчу. Думаю, что игроки «Заречья» приедут злые и постараются взять реванш. Нам надо быть к этому готовыми», — приводит слова Маричева официальный сайт Волейбольного центра Московской области.

Команда, занявшая пятое место, будет представлять Россию в Кубке вызова.