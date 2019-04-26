Ананьев: казанский «Зенит» показал потрясающую игру

Блокирующий новоуренгойского «Факела» Андрей Ананьев прокомментировал поражение во втором матче полуфинала плей-офф мужской Суперлиги с казанским «Зенитом» со счётом 0:3 (16:25, 23:25, 23:25). Действующий чемпион выиграл серию 2-0 и вышел в финал.



«В первую очередь, надо поздравить „Зенит“. Они показали потрясающую игру. Когда они играют так, как с нами в эти двух матчах, победить их невероятно сложно. Мы приложили максимум усилий, но местами провалились в приёме. Плюс Алексей Вербов показал себя в защите. А когда противник защищается так, то очень непросто сохранять хладнокровие и показывать свою лучшую игру. Они просто оказались сильнее. Будем бороться за третье место», — сказал Ананьев в интервью официальному сайту клуба.

В противостоянии за бронзу «Факел» сразится с санкт-петербургским «Зенитом». Казанский «Зенит» в финале сыграет с кемеровским «Кузбассом».