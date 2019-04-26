Плачи: Михайлов провёл выдающийся матч

Главный тренер новоуренгойского «Факела» Камилло Плачи прокомментировал поражение во втором матче полуфинала плей-офф мужской Суперлиги с казанским «Зенитом» со счётом 0:3 (16:25, 23:25, 23:25). Действующий чемпион выиграл серию 2-0 и вышел в финал.



«Зенит» показал уровень игры выше, чем у нас – всё-таки это одна из лучших команд в мире. Отдельно отмечу Максима Михайлова — он провёл просто выдающийся матч. Тем не менее две партии мы держались на равных, но в концовках нам не хватило какого-то завершающего спурта, который бы помог решить исход матча в нашу пользу. Хочу пожелать «Зениту» успехов в финале, а мы сейчас сконцентрируемся на играх за бронзу и постараемся достичь этого исторического для клуба результата", — цитирует Плачи официальный сайт ВФВ.

В противостоянии за бронзу «Факел» сразится с санкт-петербургским «Зенитом». Казанский «Зенит» в финале сыграет с кемеровским «Кузбассом».