Российские «пляжники» вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Китае

В Сямыне (Китай) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В матче 1/8 финала российский дуэт Вячеслав Красильников/Олег Стояновский обыграл бразильцев Алисона Серутти и Альваро Мораиса Фильо со счётом 21:15, 21:18.

В четвертьфинале россияне сыграют с Александром Браувером и Робертом Меувсеном из Нидерландов.

Ранее российские «пляжники» Никита Лямин и Игорь Величко в первом раунде плей-офф в двух партиях проиграли представителям Австрии Клеменсу Допплеру и Александру Хорсту — 18:21, 13:21.

Напомним, россияне Руслан Быканов/Максим Худяков, Александр Крамаренко/Тарас Мыськив и Мария Бочарова/Мария Воронина не смогли преодолеть квалификацию.



Этап Мирового тура в Сямыне завершится 28 апреля.