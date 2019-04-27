Россияне сыграют в финале этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Китае

В Сямыне (Китай) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Российский дуэт Вячеслав Красильников/Олег Стояновский в полуфинале взял верх над итальянцами Энрико Росси и Адрианом Карамбулой со счётом 21:14, 21:19.

В финале российским «пляжникам» будут противостоять представители Испании Пабло Эррера и Адриан Гавира.

В 1/4 финала Красильников и Стояновский нанесли поражение Александру Брауверу и Роберто Меувсену из Нидерландов, а в 1/8 финала победили бразильцев Алисона Серутти и Альваро Мораиса Фильо.

Ранее российские «пляжники» Никита Лямин и Игорь Величко в первом раунде плей-офф в двух партиях проиграли представителям Австрии Клеменсу Допплеру и Александру Хорсту — 18:21, 13:21.

Этап Мирового тура в Сямыне завершится 28 апреля.