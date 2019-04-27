«Югра-Самотлор» выиграла у «Ярославича» в плей-аут мужской Суперлиги

В матче плей-аут мужской Суперлиги «Югра-Самотлор» из Нижневартовска нанесла поражение «Ярославичу» со счётом 3:1 (25:17, 23:25, 30:28, 25:18).

Клуб из Нижневартовска одержал десятую победу в чемпионате России, набрав 28 очков.

28 апреля «Югра-Самотлор» встретится с «Газпромом-Югра» (Сургут), а «Ярославичу» будет противостоять новокуйбышевская «Нова».

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 9-й тур. Сургут

«Ярославич» (Ярославль) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 1:3 (17:25, 25:23, 28:30, 18:25).



Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 14 побед, 41 очко (34 матча).

10. «Газпром-Югра» (Сургут) — 13 побед, 41 очко (34 матча).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 13 побед, 40 очков (34 матча).

12. «Енисей» (Красноярск) — 11 побед, 39 очков (34 матча).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 10 побед, 28 очков (35 матчей).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 4 победы, 13 очков (35 матчей).



«Ярославич» покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».