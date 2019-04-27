«Протон» обыграл «Динамо-Метар» в серии за 9-12-е места в Суперлиге

Волейболистки саратовского «Протона» одержали третью победу в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. Во втором туре серии за 9-12-е места «Протон» нанёс поражение челябинскому «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:21).

На предварительном этапе соревнований «Протон» проиграл все матчи, в том числе и челябинским волейболисткам (1:3, 2:3). В первом туре плей-аута «Протон» одолел «Динамо-Метар» — 3:2.

Соперники борются за 11-е место, дающее право остаться в Суперлиге, не выступая в переходном турнире с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за 9-12-е места. Второй тур. Минск

«Протон» (Саратов) – «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:18, 25:18, 25:21).