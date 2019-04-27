«Динамо-ЛО» досрочно стало девятым в волейбольной Суперлиге

«Динамо-ЛО» обыграло команду «Газпром-Югра» в матче второго тура серии за 9-14-е места в чемпионате России по волейболу. Эта победа стала для клуба из Ленинградской области 15-й в сезоне. В активе команды из Сургута и новокуйбышевской «Новы» за тур до окончания соревнований по 13 побед. Таким образом, «Динамо-ЛО» досрочно гарантировало себе девятое итоговое место в турнирной таблице.

По итогам предварительного этапа девятым был «Газпром-Югра», а «Динамо-ЛО» располагалось на 12-й позиции. В плей-ауте волейболисты Ленинградской области выиграли 7 матчей, а «Газпром-Югра» одержал только 4 победы.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за 9-14-е места. Второй тур. Сургут

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (21:25, 16:25, 23:25).