Польский связующий Фабиан Джизга остаётся в новосибирском «Локомотиве»

Двукратный чемпион мира по волейболу поляк Фабиан Джизга продолжит выступления за новосибирский «Локомотив» в следующем сезоне, несмотря на слухи о его желании покинуть команду, сообщает WP.pl.



Спортсмен рассматривал вариант возвращения на родину в команду «Ресовия». Существовала также возможность перехода в один из бразильских клубов. Но в итоге Джизга принял решение остаться в «Локомотиве» ещё на год.



В текущем сезоне новосибирский клуб занял шестое место в регулярном первенстве, набрав 49 очков. В четвертьфинальной серии плей-офф до двух побед «Локомотив» уступил в обеих встречах «Зениту» из Санкт-Петербурга, а в полуфинале за 5–8-е место обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1 на домашней арене и 3:0 — на выезде.