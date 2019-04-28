Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» победил «Енисей» в плей-аут мужской Суперлиги

«Динамо-ЛО» в поединке плей-аут мужской волейбольной Суперлиги взяло верх над красноярским «Енисеем» со счётом 3:1 (25:20, 25:18, 19:25, 25:21).



Сегодня, 28 апреля, пройдёт ещё одна игра — «Югра-Самотлор» встретится с «Газпромом-Югра».



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 10-й тур. Сургут

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:20, 25:18, 19:25, 25:21).



Таблица турнира за 9–14-е место

9. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 16 побед, 47 очков (36 матчей)

10. «Нова» (Новокуйбышевск) — 14 побед, 44 очка (36 матчей)

11. «Газпром-Югра» (Сургут) — 13 побед, 41 очко (35 матчей)

12. «Енисей» (Красноярск) — 12 побед, 41 очко (36 матчей)

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 10 побед, 28 очков (35 матчей)

14. «Ярославич» (Ярославль) — 4 победы, 13 очков (36 матчей)



«Ярославич» покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».