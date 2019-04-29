Красильников — о победе в Сямыне: это особенный подарок в особенный день

Российский «пляжник» Вячеслав Красильников поделился впечатлениями от победы на этапе Мирового тура в Сямыне (Китай). В финале он в дуэте с Олегом Стояновским обыграл испанскую пару Пабло Эррера/Адриан Гавира со счётом 2:0 (21:19, 21:13). В день финала Вячеславу исполнилось 28 лет.

«Это особенный подарок в особенный день. Я хочу поблагодарить всю нашу команду, тренера, физиотерапевта, врача — всех, кто помог нам добиться столь большого успеха», — приводит слова Красильникова официальный сайт Международной федерации волейбола.

За весь турнир россияне не отдали ни одного сета. В плей-офф они обыграли бразильцев Алисона Серутти и Альваро Мораиса Фильо, Александра Браувера и Роберто Меувсена из Нидерландов, а также итальянцев Энрико Росси и Адриана Карамбулу.