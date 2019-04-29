Стояновский: спасибо Красильникову, он сыграл просто здорово

Российский «пляжник» Олег Стояновкий поделился впечатлениями от победы на этапе Мирового тура в Сямыне (Китай). В финале он в дуэте с Вячеславом Красильниковым обыграл испанскую пару Пабло Эррера/Адриан Гавира со счётом 2:0 (21:19, 21:13).

«Матч получился сложным, потому что в предыдущие дни было облачно, а в финале было солнечно и жарко. Хочу сказать спасибо своему напарнику, который сыграл просто здорово.

Когда мы играли с другими партнёрами, то тоже выступали очень хорошо. Но наступил момент, когда мы сели и подумали: «Хорошо, ты отлично обороняешься, я здорово действую на блоке. Давай играть вместе и посмотрим, что получится». Вместе мы добились прекрасных результатов — пять турниров, четыре медали, четыре финала", — цитирует Стояновского официальный сайт FIVB.