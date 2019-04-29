Пясковский: Макаров завёл и своих, и наших ребят

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский прокомментировал победу в матче плей-аут российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 3:2 (25:16, 25:18, 29:31, 21:25, 15:11).



«В концовке третьей партии нам немного по-волейбольному не повезло, а команда Сургута поднялась, очень серьёзный настрой показала. Сергей Макаров немножко завёл и своих, и наших ребят. Главное, я думаю, что игра понравилась зрителям: с хорошей отдачей играли, с красивым волейболом», — приводит слова Пясковского официальный сайт «Газпрома-Югра».

«Газпром-Югра» занял 11-е место в турнирной таблице, «Югра-Самотлор» — 13-е. Нижневартовская команда сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».