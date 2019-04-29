Связующий Антипкин перейдёт из питерского «Зенита» в «Факел»

33-летний связующий Сергей Антипкин в межсезонье покинет санкт-петербургский «Зенит» и перейдёт в «Факел» из Нового Уренгоя, сообщает корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Москвич Антипкин на старте карьеры выступал за столичные команды «Динамо-МГФСО-Олимп» и «Спартак», откуда в 2008 году перешёл в «Факел». С новоуренгойской командой он стал бронзовым призёром чемпионата России, но покинул команду, чтобы получать больше игровой практики. В дальнейшем играл за команды «Грозный», «Газпром-Югра», «Белогорье» и московское «Динамо». В 2018 году принял приглашение вновь созданного санкт-петербургского «Зенита».

С 2013 по 2017 год выступал за национальную сборную России по волейболу. В составе студенческой команды в 2013 году стал победителем Универсиады в Казани.