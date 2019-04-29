Кошелева: Лигу наций пропущу точно, а дальше жизнь покажет

Одна из лучших волейболисток России Татьяна Кошелева, которая провела минувший сезон в бразильском клубе «Рексона-Сеск», объяснила, почему не сыграет за национальную сборную в Лиге наций.

«У меня было уже несколько разговоров с главным тренером Вадимом Панковым. Я честно сказала, что на данный момент не готова. Моё любимое время в волейболе – это сборная. Играть за Россию – это очень круто. Но нужно понимать, что я прошла большой путь восстановления после тяжёлой травмы. И за 13 лет у меня не было ни одного года, когда я могла бы выдохнуть. Считаю, что пришла пора посвятить немного времени себе и восстановлению.

Касается ли это только Лиги наций? Пока не могу сказать конкретно. Лигу наций пропущу точно, а дальше жизнь покажет. В сборную нужно приходить с большим желанием, энергией, готовностью. Но на данный момент у меня нет ни сил, ни эмоционального заряда. Настал момент в жизни, когда мне нужна пауза. Следующий сезон – олимпийский, поэтому взять её могу только сейчас», — приводит слова Кошелевой «Команда России».