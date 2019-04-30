Азанова: «Спарта» в Суперлиге может бороться за выход в плеф-офф

Волейболистка нижегородской «Спарты» Анастасия Азанова оценила готовность команды к выступлению в Суперлиге. Для завоевания этого права команде, выигравшей Высшую лигу «А», нужно победить саратовский «Протон» в серии до трёх побед.

«Готова ли «Спарта» к Суперлиге? Да, безусловно. Мы можем не просто там играть, но и бороться за выход в плей-офф. Даже несмотря на то, что у нас довольно молодые игроки, мне кажется, мы к этому полностью готовы как морально, так и физически. Я восхищаюсь нашим тренером, который сумел нас на это настроить. Он очень тонкий психолог и всегда знает, кому и в какой момент сказать те слова, которые действительно подействуют», — цитируют Азанову «Патриоты Нижнего».

Азанова также сравнила уровень Суперлиги и Высшей лиги «А».

«В Суперлиге всё очень четко. Если спортсмен бьёт в линию, то он попадает чётко в линию. В Высшей лиге «А» спортсмен часто сам не знает, куда бьёт. В последний момент у него может кисть повернуться как-то неожиданно, и всё. И он сам не будет понимать, как это сделал. Чёткость приходит с опытом», — сказала волейболистка.