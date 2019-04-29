Оглашены даты матчей между «Протоном» и «Спартой» за право выступить в Суперлиге

Директорат Всероссийской федерации волейбола утвердил результаты полуфинальных матчей турнира за 5-8-е места и плей-аут женской Суперлиги.

Итоговое положение

7. «Динамо» (Краснодар).

8. «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

9. «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

10. «Минчанка» (Минск).

11. «Динамо-Метар» (Челябинск).

12. «Протон» (Саратов).

«Протон» проведёт переходные матчи с нижегородской «Спартой», ставшей победителем Высшей лиги «А». Команда, выигравшая серию до трёх побед, выступит в Суперлиге в следующем сезоне.

4 и 5 мая «Протон» и «Спарта» встретятся в Саратове. 11 мая (и, если понадобится, 12 мая) — в Нижнем Новгороде. Пятая игра (если понадобится) состоится на площадке «Протона» 15 мая, сообщает официальный сайт ВФВ.