«Уралочка-НТМК» завоевала бронзовые медали женского ЧР по волейболу

Волейболистки «Уралочки-НТМК» в четвёртом матче серии в споре за третье место чемпионата России среди команд Суперлиги на домашней площадке обыграли казанское «Динамо» со счётом 3:0 (25:16, 25:10, 25:18) и стали обладательницами бронзовых наград Суперлиги-2018/19.

Единственную победу волейболисткам «Динамо» удалось одержать лишь во втором матче серии – 3:1 (28:26, 14:25, 26:24, 25:15).

В регулярном чемпионате «Динамо» стало третьим, а волейболистки «Уралочки-НТМК» — четвёртыми. Обе очные встречи остались за казанскими волейболистками (3:1 и 3:0).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за третье место. Четвёртый матч

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Казань) — 3:0 (25:16, 25:10, 25:18).

Счёт в серии — 3-1.