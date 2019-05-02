«Динамо-Казань»: надеемся, Микисковой понравилось в России

Казанское «Динамо» поздравило с 30-м днём рождения чешскую диагональную Соню Микискову и сообщило о завершении её контракта с клубом. Она перешла в команде Ришата Гилязутдинова в конце июля 2018 года, подписав соглашение на сезон.

«Динамо-Казань» поздравляет с юбилеем нашу чешскую диагональную Соню Микискову! Вот и завершился казанский сезон Сони. Ещё одна страна добавилась в её богатый карьерный список. Надеемся, что Соне понравилось в России, она увидела наших людей и поняла, какие мы на самом деле душевные, и нашла здесь настоящих друзей!



От имени подруг по команде, тренерского штаба и администрации «Динамо-Казань» поздравляем Соню с круглой и праздничной датой в её жизни! Желаем ей крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии, бездонных запасов оптимизма и веселья, всегда стремиться к новым горизонтам и не сворачивать с пути, удачи спортивной и жизненной, радости и успехов, достатка, благополучия и настоящей любви! Gratulujeme vám, Soňa!" — говорится в сообщении.



В 15 лет волейболистку зачислили в молодёжную команду «Кралова Поля», а к 19 годам она стала выступать в основном составе. В сезоне-2008/09 юная волейболистка завоевала серебро чешского чемпионата. После этого она выступала во Франции — за «Истр», «Стад Франс» и «Венелль», в Польше — за БКС, в Таиланде — за «Бангкок Гласс» и в Южной Корее — за «Хёндэ Хиллстэйт».