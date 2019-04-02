Микискова: меня удивило, что поездка из Казани в Саратов заняла 15 часов

Чешская диагональная казанского «Динамо» Соня Микискова рассказала, как восприняла поездку на игру с «Протоном-Саратов» на поезде.

«После Таиланда я вообще могу выжить где угодно, но меня удивило, что поездка от Казани до Саратова заняла 15 часов. Например, во Франции мы тоже пользовались поездами, но чтобы они были быстрее автомобилей раза в два и восьмичасовая дорога занимала три часа. И перед игрой с «Протоном» я думала, что путешествие займёт 5 часов. И тут мне сообщили о 15. Это очень удивило. Только потом я поняла, почему поезд ехал так долго. Он останавливался каждые десять минут и не разгонялся быстрее 50 км в час.



Но в целом мне всё нравится в Казани. Отличный город. Нет языкового барьера, так что мне не нужно заново учить язык, которого я вообще не знаю. Я не так хорошо говорю по-русски, но девчонки меня понимают, и мне проще понимать их, так как в чешском языке много похожих слов. Есть, конечно, снег. Никогда не думала, что в конце марта может быть так много снега! В Чехии он давно растаял, и я надеялась, что весна в Казани придёт пораньше. И вроде бы погода наладилась, но недавно все улицы опять замело», — цитирует Микискову официальный сайт клуба.

Микискова также оценила уровень российской Суперлиги.

«Очень хороший. Здесь более силовой волейбол, чем в Азии, больше высокорослых игроков, которые прыгают выше блока, но мне это интересно. Мне нравится играть здесь. Все команды борются до конца», — сказала чешка.